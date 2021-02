Après des études en spectroscopie et techniques d'analyse je me suis dirigée vers le secteur de la Qualité.

Actuellement dans le milieu de l'imprimerie pharmaceutique, j'ai pu obtenir de nouvelles connaissances sur les techniques d'héliogravure et flexographie.

Je suis motivée et dynamique, toujours en attente de nouvelles connaissances et compétences.



Mes compétences :

Chimie

Chimie analytique

Gestion de projet

Qualité

RMN

Spectrométrie

Spectrométrie de masse