Clothilde PHILIPPY

Gestion administrative dun service en collectivité territoriale (rédaction de conventions, délibérations, rapports et notes diverses)

Accompagnement à la conception, réalisation et animation des projets de formation, associatifs

et culturels

Management de groupes de travail : répartition des tâches, gestion des plannings

Organisation dévènementiels : coordination des différents acteurs, recherches de financements, maitrise des budgets



Mes compétences :

Dynamique

Polyvalente

Reactive

Microsoft Publisher