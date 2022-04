Clotilde BERNARD

Coach certifiée de l’Ecole des Coachs (MHD Coaching), j’exerce depuis 6 ans, en indépendant, l’activité de consultante formateur en efficacité professionnelle et en développement personnel.



En tant que formatrice, je conçois et j'anime des formations notamment sur les thèmes suivants :



- Développer ses capacités de synthèse à l’écrit comme à l’oral

- Bien vivre le changement

- Gérer son temps et ses priorités

- S’affirmer au sein de son environnement professionnel

- Développer ses capacités de mémorisation

- Rédiger des mails efficaces



Mon parcours professionnel riche et varié m’a permis de connaître différents secteurs d’activité et donc de développer ma flexibilité et mon adaptabilité. J’ai en effet travaillé en banque d’affaires, dans le secteur du nucléaire puis dans l’Education Nationale en tant qu’enseignante. C’est lors de cette dernière expérience que j’ai acquis le goût pour la formation et l'apprentissage d'autrui.



Je coache également en individuel en entreprise avec une moyenne de 4 à 8 séances.



Mes compétences :

Coaching

Formation professionnelle

Relations publiques

Développement personnel

Gestion du stress

EFFICACITE PROFESSIONNELLE MANAGEMENT