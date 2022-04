Clotilde CROZIER

Pour qu'une organisation à but non lucratif puisse exister durablement dans un contexte devenu extrêmement difficile, valoriser ses atouts distinctifs, son unicité, son efficacité et démontrer sa pérennité est devenu une nécessité.



C'est face à ce constat que je les aide à clarifier leur mission sociale, à se différencier, à mieux se positionner, à se fixer une ambition et une ligne stratégique.



Le coeur de mon métier est l'accompagnement dans la révision, l'optimisation et la valorisation du projet associatif de l'organisation.



Je les accompagne particulièrement dans

- l'établissement d'un diagnostic mettant en avant leurs atouts et pistes d'opportunités

- l'optimisation de leurs fondements identitaires : vision, mission, valeurs

- l'élaboration d'un positionnement différenciant

- l'élaboration d'un plan stratégique pertinent

- la priorisation des projets/des programmes



Mon expérience stratégique et opérationnelle, en particulier de gestionnaire de marques, acquise au sein de multinationales de renom, de PME et d’associations, en France et aux Etats-Unis, me permet de les aider à identifier un positionnement bien différencié et de nouvelles perspectives.



De par mes fonctions d'encadrement et de gouvernance dans des structures multiculturelles je sais fédérer une équipe diverse et la faire avancer sur un projet porteur.



Mon approche:

Ouverture, confiance, sincérité, rigueur, adhésion



Secteurs

- Univers associatif : organisations d'intérêt général



Mes compétences :

Communication

Conseil

Levée de fonds

Marketing

Marketing stratégique

Organisation

Plan strategique

Stratégie