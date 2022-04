Fabienne PETIT

Aujourd’hui avec plus de 25 ans de métier dans les fonctions marketings et commerciales, je sais piloter une direction marketing et commerciale. Je suis capable en fonction des objectifs qui me sont fixés d’amener ma direction d’un point A à un point B. Comme en navigation, je sais prendre le cap, identifier les grandes étapes de la navigation, tirer les bons bords, motiver mon équipage et piloter la traversée.



Je suis biligue anglais et maitrise bien l'allemand.



Ce qui me caractérise, c’est mon efficacité ; Mon moteur c’est l’atteinte du résultat.

Pour réussir, j’utilise trois compétences clé : mon sens de l’organisation et de la planification, ma capacité à sortir des sentiers battus et à amener des solutions nouvelles et ma force de conviction.



J’ai réalisé un parcours professionnel en deux temps :



De 79 à 95, j’ai fait toutes mes classes dans la fonction marketing -assistant chef de produit, chef de produit junior, senior, chef de groupe, directeur marketing -dans une des meilleures écoles de la grande consommation : NESTLE.



J’ai en suite souhaité développer mes compétences commerciales et managériales et découvrir un autre secteur, celui des services et une autre logique de fonctionnement celle du B to B.

J’ai donc opéré de 1995 à ce jour en tant que directeur marketing, directeur commercial où directeur de division dans des sociétés leaders du monde des services à des postes au comité exécutif ou au comité de direction:

ELIS : leader mondial de la location entretien de linge

MEDIAPOST : leader sur le marché du marketing direct

LEASEPLAN : leader européen sur le marché de la location longue durée

Et plus récemment KIALA, start-up crée par Denis Payre, cofondateur de Business Object, et spécialiste de la distribution de colis en point relais.



En résumé, je pense pouvoir dire que je suis le directeur marketing et commercial capable de gérer des problématiques produits et services, sur des marchés BtoC et BtoB. Mon sens de l’organisation, ma capacité à sortir des sentiers battus et ma force de conviction sont des atouts clé pour relever des challenges ambitieux en termes de résultats.



Mes compétences :

BtoB

BtoC

Business

Commercial

Directeur commercial

Directeur de business unit

Directeur marketing

Grande Consommation

Manager

Marketing

Organisée

Vision

Vision stratégique