Clotilde DE LA BAUME

Responsable marketing et achats de plusieurs acteurs majeurs du consommable informatique et de bureau. J'ai crée et développé plusieurs marques de consommables vendues en grande distribution et en réseau btob, et piloté pour des grossistes le marketing opérationnel des marques référencées HP, Logitech,Kodak, Faber Castel , Dahle , Durable ..

J’ai managé des équipes de 4 à 10 personnes.

J'ai choisi depuis 2010 de devenir Consultante en Marketing et d'assurer des missions de transition ou de part time dans de petites sociétés..



Mes compétences :

Conseil

Packaging

Marketing

Management

Gestion de projet