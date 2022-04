Jean-Michel DE GEYER

Mon profil est celui d'un manager B to C et B to B provenant de la filière commerciale marketing et pour le retail



Mon savoir-faire est: développer, animer et manager une business unit, dans un contexte international.



Mon poste de Directeur Général d'une chaine de 17 hypermarchés 4000 personnes et 250 mios d'USD en Indonésie pour laquelle j'ai développé un business plan, défini un concept magasin, mis en place les organisations fonctionnelles et opérationnelles adéquates, animé les équipes et bien entendu géré les résultats de l'entité, synthétise au mieux ma carrière.



Mes compétences:

1- Développer et mettre en place un business plan pour une business unit

2- Manager des équipes pluridisciplinaires et multiculturelles

3- Diriger des organisations Commerciale ou Marchandise

4- Animer des organisations marketing

5- Développer un réseau de points de vente



Mes compétences :

International

Distribution

Direction Générale