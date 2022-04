Jeune diplômée SSIAP3, je suis une jeune femme rigoureuse, ambitieuse et fiable.



Le domaine de la sécurité est mon secteur professionnel mais également ma passion.



J'ai pour objectif d'exercer en tant que SSIAP3 et, à terme, de transmettre mon savoir et mon expérience à travers la formation professionnelle.