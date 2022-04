Clotilde DIOT

Un parcours riche et dense depuis mes 21 ans l'âge auquel j'ai commencé à travailler

Vendeuse parfumerie, je suis partie vite!!!!

Régie publicitaire Regie Networks, vente espace pub radio NRJ, FUn, Nostalgie, gestion contenu éditorial antenne locale et développements partenariats, promotion local concert , lancements événements locaux...

Une courte tentative chez Manpower

Formation diplômante à 28 Ans

Agence de communication, vente espace pub magazine municipal LYON

Agence de communication, campagne électorale cantonale et législative de deux candidats

Puis Pages Jaunes depuis 1999....