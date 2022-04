Clotilde GUERIN

Titulaire d'un diplôme de préparatrice en pharmacie, et d’une expérience professionnelle significative dans ce domaine, je désire aujourd’hui évoluer vers le métier délégué médicaux ou préparatrice en pharmacie hospitalière, afin de continuer à progresser et à élargir mes connaissances.



Actuellement, je suis à la recherche d’un emploi.



Organisée bien sûr, comme l'exige ces métiers, à cela j'ajouterai le dynamisme, le sérieux et la rigueur: Qualités qui m'ont toujours permises de m'adapter.



Rigoureuse, attentive, même durant les périodes de suractivités. Je saurais mettre à vôtre disposition ces traits de caractères, associés à mes connaissances, pour m’investir dans une entreprise.