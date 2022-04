Clotilde LE CORNEC

Bonjour,



Juriste de formation,directeur territorial, j'ai exercé au sein des 3 fonctions publiques depuis 1978 en occupant divers postes de direction,particulièrement dans les secteurs RH, social et juridique en encadrant près de 600 agents.



Je souhaiterais poursuivre ma carrière dans des fonctions correspondant à ma formation et mes aptitudes,de préférence en province,Bretagne ou Normandie de préférence.



Je travaille depuis 4 ans sur un dispositif de formation interne à ma collectivité (1000 agents) qui doit participer à l'épanouissement des agents et l'amélioration de leurs perspectives de carrière en favorisant leur mobilité.Je suis intervenante dans ce dispositif en droit public et méthodologie de concours,je prépare moi même le concours d'administrateur.



Dégagée de mes charges familiales,je suis mobile et disponible.



Mes compétences :

Formateur

Ressources humaines

Formation

Droit