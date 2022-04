Clotilde MAGISTRY

- Plus de 10 ans d’expertise dans le domaine de l’évènementiel et du digital learning / eLearning pour le secteur de la santé et du médical

- Anglais Fluent: Langue professionnelle depuis plus de 11 ans

- Piloter le développement commercial dans une approche conseil (B2B) / Garantir la relation client en contexte exigeant

- Gestion de portefeuilles clients / Kay Account Manager

- Animer et gérer des projets dans toute leur complexité / travailler en mode projets

- Manager la production de contenus avec des équipes pluridisciplinaires et multiculturelles

- Manager des équipes hiérarchiques et transverses / fort esprit d’équipe



Mes compétences :

Management

Développement commercial

Relations publiques

Gestion de projets

Planification d’évènements

Communication marketing

Service client

Gestion administrative

Microsoft Office

Google+

mail marketing

Key account management

Travail à l'international

Environnement multiculturel