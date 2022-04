Clotilde MILESI

Webdesigner au sein de OXER Technologies - Société d'ingénierie et services Informatiques située au coeur de la Provence.

Oxer Technologies Web appréhende votre communication dans toutes ses dimensions en gardant à l’esprit l’essentiel : l’humain, l’écoute, l’échange, la proximité.

Une communication sur mesure pour révéler et réveiller votre identité, faire parler de vous, diffuser un message, vous rendre visible. Objectif : valoriser votre singularité.

Nous étudions votre problématique, l'analyse et propose des solutions adaptées, personnalisées, réalistes, innovantes. Les outils de communication sont produits à travers une stratégie de communication à long terme en analysant votre positionnement et votre marché pour accroître votre efficacité. En étudiant vos concurrents, en décryptant les potentialités de votre secteur, en valorisant vos forces, l'agence vous accompagne dans votre développement en mettant en lumière vos atouts.

Une stratégie conçue, en affinité avec votre cible, votre marque et votre esprit pour dynamiser votre croissance, lancer et rentabiliser vos investissements.



Informations générales - Vos besoins :

- une campagne de publicité,

- une refonte de vos outils,

- un lancement de gamme ou de produit,

- la création d'un évènement,

- une conception et création d'identité visuelle.

- une présentation d'activité de services Print / Web / Réseaux sociaux



Découvrez nos savoir-faire :Array

Communication digitale : Design graphique, Illustration, Webdesign, Développement informatique dédié - internet, intranet, logiciel, Design et développement Cdrom, Refonte graphique, Animation flash, Bandeaux publicitaires, Site vitrine, Site marchand, Site Blog, Référencement, SEO, Promotion, développement et animation réseaux sociaux, déclinaison site mobile, conception et développement d'application personnalisée iPhone/iPad, tablettes et androïd etc.

Communication papier (plaquette, catalogue, lettres d'informations, flyer, carte de visite, logo, affiche). Packaging : étiquettes, gift box. PLV, enseigne, bâches, kakemonos, habillage véhicule, ...

Oxer intervient en BtoB, BtoC, pour des entreprises (PME/TPE), secteur institutionnel, culturel, indépendants, artisans, associations et commerçants, mairies. Nous travaillons au sein de notre équipe avec deux développeurs informatique, une rédactrice- journaliste, une designer graphique / illustratrice, un ingénieur informatique, le directeur-commercial. Nous accueillons régulièrement des stagiaires.

Clotilde MILESI

WEBDESIGNER / ILLUSTRATRICE - CONSEIL, GESTION DE PROJET



clotilde.milesi@oxer.fr

www.oxer.fr

T. : 04 42 92 49 92

M: 06 77 57 30 85

Eguilles / Aix en Provence/ Marseille - 13



Quelques références :

Aix Jumelages Rencontres Internationales, Aix en Vélo, A la Rubrique Sport, Anim 13, APEVM Marmottes, Apprau, Diocèse Aix-Arles, Gmedic, Marseille Gospel Résidence, Pour un Bel Intérieur,Mobicity, Bijoux Venice, Fleurissons vos Emotions, Venice, Centre de Formation des Notaires, IMN et CFPN 13, Bureau Getsion des Risques, Electric-Cycles, Mairie d'Eguilles,Baille Consulting, Lovelypoupipop, LovelyMum, Vinci, Sevan Paysage, Seve Conseil, Les Offrandes musicales.



Mes compétences :

Web design

Création de site web

Illustration jeunesse

Graphisme web