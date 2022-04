Clotilde NERRIÈRE

Après une formation de 5 années aux Beaux Arts (ENSA) où j'ai pu apprendre le dessin, la photo, le graphisme, la vidéo, la mise en page, la calligraphie... je me suis spécialisée dans le graphisme, l'infographie, le webdesign (École Ariès).

J'ai pu mettre en pratique mes compétences dans des agences de publicité, des agences web.

A ces expériences, j'ai ajouté l'art de plier et déplier le papier et de créer des "Pop up" (École Maryse Eloi).

Cela permet d'ajouter du mouvement, de l'étonnement à un carton d'invitation, une carte de vœux, le lancement d'un produit. Toujours passionnée par la photo, le graphisme, l'infographie, j'offre aussi la possibilité de communiquer en 3D. Je réalise ces cartes Pop up de la conception à la fabrication.



Mes compétences :

Préparation gravure

Suivi de projets

Conception graphique

QuarkXPress

Marketing

Silhouette Studio Business Edition V3

Adobe Dreamweaver

Adobe InDesign CS6

Adobe Photoshop CS6

Adobe Illustrator CS6

Créativité

Création artistique

Création carte pop up

Communication visuelle

Design graphique

Graphisme print

Chaîne graphique

Graphisme web

Montage photo

Ingénierie papier

Prise de vues

Photographie

Adobe Creative Suite 6