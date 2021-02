Laurent ROBERT

Coordonnateur - Chef de projet :



Gestion de projet

- Gestion d’un pôle de 6 chargés de projet

- Pilotage des différentes phases : lancement, conception, réalisation, intégration, recette, déploiement

- Reporting et communication : préparation et animation des comités de pilotage

- Coordination et encadrement d’équipes (jusqu’à 15 personnes) : planification, organisation des plans de charge, suivi équipe, évaluation

- Analyse, Conception globale et détaillée, Développement, Tests, Documentation, Support technique

- Gestion et partage des indicateurs production et des risques projets

- Relation client : préparation et animation des comités



Gestion RH :

- Evaluation des ressources

- Suivi de carrière



Mes compétences :

Gestion de projets

Chef de projet

ERP

Agile Scrum

Dynamique

Marchés publics

Coordination de projets

Gestion des ressources humaines

Management

Planification