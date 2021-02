Coline PEPE

Depuis 15 ans, Queoval développe des solutions de gestion et des applications CRM en mode SaaS pour faciliter la gestion de votre activité.

Notre logiciel Queoval sadapte à tout type dorganisation : Organisme de formation, E-learning, Gestion daffaires, Cabinet dexpertise comptable.



Entièrement évolutif, QUEOVAL va au-delà des paramétrages : les entreprises ont la possibilité de se doter dune solution personnalisée, performante et abordable pour la gestion de leur activité. La solution, accessible à distance, centralise tous les éléments pour piloter et manager une entreprise tout en intégrant les process internes du schéma métier de votre société.



Pour une traçabilité complète de linformation et une meilleure efficacité, les solutions QUEOVAL se chargent de faire : le suivi des informations entrantes et sortantes (appels téléphoniques, e-mails, fax) ainsi que la gestion des événements (notifications et alertes, planning partagés, agenda individuel synchronisé sur GOOGLE ou Outlook, annuaire partagé, etc)



Le logiciel intègre votre cœur dactivité en automatisant le transfert dinformations entre les différentes étapes depuis la prospection jusquà la facturation des clients. La grande force du logiciel QUEOVAL est de pouvoir vous permettre de gagner du temps en passant dune étape à lautre dans une chaîne logique qui vous évite de ressaisir les informations.



Pour bien piloter, vous avez besoin de visibilité. Obtenez facilement vos éditions pour contrôler lavancement des tâches, faire le suivi client, maîtriser la rentabilité des dossiers, le plan de facturation, etc...



Latout du logiciel est de proposer toutes ces fonctionnalités dans un espace intuitif construit autour de lunivers client. La gestion de votre entreprise est ainsi complètement mobile. De plus, avec la possibilité de modéliser les process et deffectuer la traçabilité de linformation, QUEOVAL devient un outil qui peut vous orienter vers une certification qualité.



QUEOVAL devient loutil incontournable des PME/TPE, organismes... qui souhaitent avoir une solution personnalisée à moindre coût.



Visitez notre site https://www.queovalbusiness.com et demandez une démo !



Un logiciel créé pour l'administration de votre Centre de formation :

https://www.queovalbusiness.com/votre-metier/centre-formation.html



Un outil qui permet la gestion des cabinets d'experts comptables :

https://www.queovalbusiness.com/votre-metier/expert-comptable.html



Mes compétences :

- Accompagnement digital des OF

- Communication culturelle

- Relationnel

- Rédaction web

- Référencement

- Community management

- Marketing

- Outils Google

- Communication publique

- Communication territoriale

- Création de site web

- Business development