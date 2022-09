Coralie BOISSON

Sens fort du service et de la satisfaction client , implication, persévérance et bonne humeur sont les atouts qui me définissent. Motivée par les challenges et avide de découvertes et d'expériences nouvelles, je mets mon expérience et ma motivation au service de projets en lesquels je crois, dans un environnement international.



Mes compétences :

Force de proposition / Élément moteur

Pack Microsoft Office

Bonne Humeur

Sphinx

Communication interne

Réponse aux appels d'offres

Communication externe

Community management

Prospection B to B

Visibilité

Enquêtes qualitatives et quantitatives