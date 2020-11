Ce que j'aime au travail :

- la cohésion d'équipe

- la transmission des compétences

- définir un objectif et l'atteindre en équipe

- définir et écrire des process

- l'analyse financière de l'activité

- établir un bilan



La bienveillance et la communication simple sont mes principes fondamentaux. Ce sont les clefs de la réussite.



Mes compétences :

SAP

Excel

Word

BTP

Gestion

Comptabilité

Management

Quadratus