Coralie SERVOS

Riche d'une formation en communication visuelle et d'un parcours professionnel de 15 ans dans un service Marketing Communication, j'ai acquis une double compétence (cible B to B et B to C) et des savoirs-faire complémentaires, qui me permettent de mener à bien mon parcours professionnel.



Passionnée par ce milieu, qu'il s'agisse d'établir la stratégie commerciale et l'animation visuelle d'un point de vente, de mettre en place un plan média adapté à une problématique, de rédiger des articles, d'organiser et de planifier des événements, je suis dans mon élément !



Aimant les relations avec les différents acteurs de ce secteur,et étant convaincue de l’importance de se créer et d’enrichir son réseau professionnel, n’hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Animation

ANIMATION FORMATION

Commerciale

Communication

Communication - Marketing

Communication évènementielle

Direct Marketing

Fidélisation

Formation

Franchise

Gestion de projet

Marketing

Marketing direct

Marketing produit

Médias

Presse

Production

Publicité

Rédaction

Relationnel

Relations Presse

Réseau de franchise

Web

Marketing Digital

Réseaux sociaux

Management

Community management