Corentin CORENTIN MACHEFERT (MACHEFERT)

Nous sommes grossiste et surtout fabricant câblages, périphériques réseaux et consommables. Nous avons nos propres marques : ROLINE et VALUE.

Tous nos produits répondent à la norme DIN-ISO2859 et sont testés avant commercialisation sur nos bancs d’essais en Allemagne et en Suisse.



Nous sommes aussi partenaire HP, DLINK, NETGEAR, Toshiba, Western Digital, Kingston, APC, EATON



OFFRE SECOMP :



1/ Réseaux et câblages ( Routeur, Switch, serveurs s’impression, câbles F/S/UTP cat 5/6/7 et FO, Armoires réseaux)



2/Commutateurs ( KVM, Hub)



3/Câbles pour ordinateurs ( audio, vidéo, alim,…)



4/Consommables ( Cartouches, CD-Rom, Bandes DLT,…)



5/Périphériques ( Souris, claviers, écrans, imprimante,…)



6/Mobile computing ( Adaptateurs ,alimentations, …)



7/PC industriels/ Composants pour PC ( Cartes PCI, Disques durs, mémoires,…)



8/Multimedia/Télécommunications ( micro, casque, HP,CPL,…)



9/Sécurité/ Onduleurs



10/ Appareils des mesures/Outillage



11/ Systèmes de rangement / Mobilier ( Support et bras pour écran, Support pour PC…)



Sincères salutations