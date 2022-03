Corine CORBALAN

Plus de 25 ans d’expérience de management de la performance en entreprise. Une double culture commerciale et industrielle, mes expériences de management opérationnel, de direction de projets et de conduite du changement me permettent de mettre des compétences transverses au service d’un pilotage global notamment en industrie agro-alimentaire. Capitaliser sur un parcours riche d’expériences c’est avant tout amener les équipes dans une dynamique d’amélioration continue et d’ouverture aux changements pour un réussir ensemble !



Mon expertise dans les domaines suivants :

Fonctions commerciales et marketing et merchandising en grande distribution. (analyse, plan d'action, mise en place)

Politique d'achat

Organisation Supply chain : industrie agro-alimentaire et réseau de distribution

Audit interne et gestion de projets opérationnels et stratégiques

Chef de projet : développement des outils de gestion (encaissement, CRM, supply)

Coordonner, créer des liens transverses

Budgéter, gérer, animer

Culture ECR

Nègocier



Mes atouts :

Double culture commerce/industrielles

Analyse et projection stratégique

Capacité relationnelle, écoute, curiosité, adaptation

Combativité et exigence dans la recherche de l’efficience



Mes compétences :

Administration des ventes

Aide à la décision

Audit

Audit opérationnel

Distribution

Grande distribution

Marketing

Marketing enseigne

Prévision de vente

Service client

Supply chain

ventes

Merchandising

Management

Communication

Gestion de projet

Stratégie d'entreprise

Analyse financière