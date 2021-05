Depuis le 01 mai 2021 je suis retraitée et heureuse !



Associatif



Traductrice bénévole de courriers de l'anglais et de l'espagnol vers le français et du français vers l'espagnol et l'anglais pour le Centre Français Pour l'Enfance (lettres des enfants vers leurs parrains/marraines + documents administratifs.