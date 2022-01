Corine VERDIER

Chef d'entreprise, managers, vous avez besoin d'être accompagner pour:

- mettre en place la gestion de projet,

- structurer votre organisation pour servir votre stratégie et performer,

- suivre vos performances grâce a des tableaux de bord opérationnels,

- faire monter en compétence vos managers, chefs d'équipe, leaders,

- vous former au management 3.0,

j'ai la solution pour travailler avec vous sur le sujet.

Après 25 ans d’expérience en tant que Manager de Centres de profit, j'ai choisi de transférer mes savoirs et acquis au profit des entreprises, salariés et futurs salariés en intégrant l'évolution numérique. Mon gout pour les relations humaines, mes valeurs et ma conviction de l'importance du management terrain, de la stratégie marketing et de la communication dans le développement de l'entreprise, me poussent à mettre en route mon projet en tant que consultante formatrice en management, organisation et gestion de projet.

Je peux aussi vous aider dans la gestion de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et la mise en place d'une stratégie handicap ou diversité. Mon expertise sur le sujet me permet particulièrement d'accompagner les managers dans l'intégration d'un travailleur en situation de handicap.

Enfin, ma passion et ma connaissance du numérique, me donne une compétence supplémentaire pour le management 3.0.



Formatrice sur:

- le management des hommes

- la gestion de projet

- le recrutement

- l'entretien professionnel

- la veille sur internet (web visible et invisible, utilisation de Scoopit, Netvibes, Pearltrees, Google alerts)

- le management des réseaux sociaux professionnels ( Viadeo, LinkedIn, Hootsuite)

- les outils collaboratifs numériques (Google drive, Google +, Hangout, Skype)

- les bases Excel, Power point

- l'utilisation de Mailchimp (e-mailing)

- la qualité d'un site internet (norme W3C, accessibilité, référencement, ergonomie, enquête d'usage).

- la stratégie de communication

- la stratégie marketing

- l'innovation, la créativité en entreprise.



Mes compétences :

Management opérationnel

Gestion des compétences

Formation professionnelle continue

Marketing internet

Management de centre de profit

Gestion

Relations humaines

Organisée

Compétences en management

Rugby

Rigueur

Photographie

NTIC

Gestion de projet

Optimiser les organisations