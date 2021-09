Corinne COLLETTE

J'ai concrétisé ces dernières années mes projets de revivre dans le sud et travailler en tant qu'Assistante Sociale dans le secteur des personnes âgées et handicapées.

Je recherche à présent un poste à temps partiel - 60 à 70% , me permettant de mettre mes compétences et mon expérience dans un nouvel emploi, et développer une nouvelle activité dédiée au développement personnel.

Je suis fonctionnaire, et peux demander une mise en disponibilité pour revenir dans le secteur associatif ou privé si une opportunité se présentait.

Je suis ouverte à toute proposition, notamment les postes d'Assistante Sociale du Personnel ou tout autre poste que ceux occupés jusqu'ici.

La pratique d'activités artistiques est un complément indispensable à mon équilibre de vie, d'où la création de mon site internet "Labulleacoco.com", mais aussi ma formation à l'art-thérapie, et une formation énergétique actuellement en cours.



Mes compétences :

Expérimentée

Organisée

Autonomie

Ecoute

Empathie

Mobile

Artiste