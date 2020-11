Corinne DRÉANO

Ingénieur Qualité Production / Développement / Interface Clients et Fournisseurs / SdF:

Management et Gestion : pilotage opérationnel d’une équipe de 4 personnes, animation de la démarche de jalonnement Industrialisation et Pré-Production, reporting, Retex

Animation et Analyse : Animation de groupes de travail, analyse des risques, analyse fonctionnelle, animation AMDEC produit et process, arbres de défaillances, revue de plans

Assurance Qualité Produit/Process : rédaction du plan d’assurance qualité, construction des objectifs qualité et suivi de la trajectoire, rédaction de plans de surveillance / contrôle, calcul et analyse des capabilités process et moyens de contrôle, construction de dossier PPAP, participation à la réception moyens et validation process, audit process type FIEV

Qualité Vie Série / Client : mise en place d’outil qualité en production, mise en place poste de contrôle « mur qualité », gestion des réclamations clients, animation 6M/5P/8D, rédaction des dérogations, pilotage des actions, suivi du coût de la non qualité, analyse des retours garantie et gestion des ressources, formation des opérateurs

Qualité Fournisseur : analyse des réponses à consultation des fournisseurs, pilotage des fournisseurs dans la phase développement produit, acceptation EI fournisseur, audit, qualification produit/ process





Mes compétences :

Qualité