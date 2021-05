Corinne JARRY

COMPETENCES

- Etudes marketing : Etudes Consommateurs qualitatives et quantitatives, UX et Digital. Bases de données et outils d'automatisation; prévision des ventes.

- Négociation et achat de prestations, budget études

- Management d'équipe

- Marketing de l'Offre, Marketing Opérationnel, Web Marketing

- Formation : organisation et animation de formations aux outils informatiques et processus



Mes compétences :

Marketing produits

Marketing

Base de données

Management

Gestion budgétaire

Négociation achats

Gestion de projet

Études marketing

Études qualitatives