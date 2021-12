Corinne KOUTROKOÏS

Cher réseau !

Après trois années d'affectation en Nouvelle-Calédonie, je reviens sur la Métropole à la fin du mois de juin, dans le Languedoc-Roussillon, plus exactement dans l'Aude et suis dans une recherche active d'un poste de Conseillère en Gestion de Patrimoine Immobilier.

Mes nombreuses années effectuées en tant que Conseillère commerciale en assurance et placement, m'ont permis d'évoluer dans un domaine qui associe aussi bien les valeurs humaines, le devoir de conseil ainsi que les challenges commerciaux.

C'est un métier à la fois passionnant car nous acquérons chaque jour de nouvelles connaissances, riche car il permet d'avoir un recul sur les évènements réels de la vie, varié car nous rencontrons chaque jour des personnes différentes avec des attentes différentes, stimulant car ce métier a pour but de trouver une solution à chacun, et enfin payant car la rémunération se fait à la hauteur de nos efforts avec de bonnes perspectives d'évolutions de carrières possibles.

Un petit inconvénient reste les embouteillages sur les longues routes en évitant les retards chez le client qui a pris ses dispositions pour nous rencontrer...........Mais un bon conseiller saura adoucir le contexte s'il est d'un naturel souriant, respectueux, présent et honnête.



Mes compétences :

Chargée de clientèle.

Assistante Commerciale.

Commerciale sédentaire.

Superviseur

Conseillère clientèle:

Manager

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Windows 7

Microsoft Word