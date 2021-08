Corinne SCHLICKLIN

Ma dernière expérience professionnelle m'a conduit à collaborer avec l'équipe de Trajectoire Formation, organisme de formation dédié aux métiers de l'animation et du développement social local, sur un poste de Responsable de Formation.



Un autre regard sur la formation continue...

Pour illustrer: des extraits et perspectives issus du rapport d'activité 2015.

Un projet associatif qui m'a donné l'envie de m'engager avec confiance, plaisir et défi pour faire vivre ces valeurs portées haut et fort par l'ensemble de l'équipe et ses partenaires.



En guise de préambule

"Non pas avoir un projet, mais être en projet...

Etre en projet pour ne pas se laisser piéger par la répétition, pour sortir des évidences

Etre en projet pour être aux aguets sur tout ce qui peut se passer dans notre environnement

Etre en projet, non pas pour une question d'efficacité, mais pour une question de sens

Etre en projet suppose un sujet inscrit dans une dynamique, un mouvement"

Trajectoire Formation s'est engagé, depuis septembre 2015, dans une démarche appelée "Projet Trajectoire Formation 2ème génération". Convaincu qu'un projet associatif est toujours à reprendre et relève de l'interminable, les membres du conseil d'administration, avec des contributions de l'équipe et de personnes complices, se sont donc à nouveau frottés aux "pouvoirs" inhérents et stimulants du projet: occasion d'insister sur la singularité des acteurs et des initiatives.



L'éducation populaire, une évidence réaffirmée au coeur des objectifs et des méthodes de formation de Trajectoire Formation , ainsi que notre inscription dans le réseau des Maisons des Jeunes et de la Culture. Dans un contexte d'essoufflement du secteur et de fortes contraintes économiques, redynamiser le travail d'expérimentations et d'innovation apparaît comme un incontournable. En s'appuyant et en valorisant les initiatives émergentes et diffuses, travailler à un renouveau des pratiques dans un cadre de valeurs réaffirmées.



Des ponts avec le travail social: à l'épreuve du territoire et de la désinstitutionalisation, il doit repenser ses pratiques. Le rapprochement avec l'éducation populaire offre des pistes pertinentes de recomposition par son approche globale, participative et émancipatrice.



Former, c'est transformer. Par les trajectoires personnelles et la transformation des métiers et des pratiques. En travaillant à partir des évolutions en cours, la réforme de la formation professionnelle et la fusion des régions. Ne pas se laisser engloutir par la logique de marché et d'appels d'offres, rester visible au milieu des multiples dispositifs transformant la formation professionnelle en usine à gaz, permettre à tous l'accès aux qualifications du champ, résister aux injonctions d'individualisation de la formation sont les défis d'aujourd'hui et de demain...

Pour les relever, de belles perspectives se présentent:

- Intégrer toutes les possibilités du numérique pour enrichir nos pratiques de formation

- Puiser dans la multitude d'expériences d'Education Populaire pour renouveler nos contenus et nos apports

- Inventer de nouvelles formes et de nouvelles modalités de formation

- Construire de nouveaux savoirs via de nouveaux espaces d'élaboration permettant le croisement des savoirs théoriques, expérientiels et d'actions.

En bref, nous sommes condamnés à la créativité collective!



http://trajectoire-formation.com/TF-2.0/





Mes compétences :

Recrutement

Formation

Gestion des compétences

Santé au travail

Gestion de projet