Cosdut MARC

Je suis un homme marié avec deux enfants, j'ai un esprit ouvert et observateur.

J'aime les relations humaines des plus simples aux plus intéressantes.

J'aime les challenges , qui ont notamment guidés mes choix professionnels.

Je m'investis beaucoup dans les postes que j'occupe en n'oubliant pas que je suis salarié.

J'ai toujours été curieux d'apprendre pour cumuler mon savoir lors de mes expériences professionnelles et personnelles.

Je suis sociable, j'aime aider les autres dans le travail pour le bon fonctionnement de l'entreprise et dans la vie pour le plaisir.

Dans le même temps je suis assez secret en rapport avec ma fonction.

J'aime le travail mais aussi les loisirs, la famille, les amis.

J'aime les voyages aventureux mais aussi les vacances familiales, faire du sport, sortir ...



Mes compétences :

Reporting

Fiscalité

Finance

Contrôle de gestion

Comptabilité