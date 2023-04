Véritable interface entre Recherche, Institutions et Entreprises,le CRITT Chimie mène son action sur le terrain.



Ses conseillers technologiques sont présents au quotidien dans les entreprises, en particulier les TPE et les PME, pour les informer, analyser leurs besoins, établir des diagnostics et les accompagner vers la recherche de solutions techniques ou financières adaptées. Soutien à la création d’entreprises, accompagnement à l’embauche font également partie des actions du CRITT Chimie.

Les services aux entreprises sont assurés par une équipe de haut niveau ayant une longue expérience de création et de développement industriel et scientifique.



CREATEURS,CHERCHEURS,ENTREPRISES,

Un outil d’Innovation et de Transfert de Technologie à votre service :

Le CRITT Chimie-Formulation-Matériaux Association Loi 1901, au service des PME/PMI, créée en 1985, comprenant :



Des membres fondateurs

- Syndicats Professionnels des Industries chimiques,

Para-Chimiques et Plasturgiques

- La Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie

- Le Conseil Régional

- La Délégation Régionale Recherche et Technologie.



Des membres actifs

- Professionnels des secteurs industriels concernés



Mes compétences :

QHSE

Chimie

Innovation