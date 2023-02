Cyliane ESTADIEU

Animée par les challenges, je pense posséder les atouts d'une bonne conceptrice pédagogique et formatrice.

Je sais être à l'écoute, diplomate et pédagogue. Curieuse, je souhaite étoffer mes compétences et mon expérience.



Dans le cadre de ma formation, je suis sortie de ma zone de confort et j'ai proposé une formation en tant « qu'accompagnatrice d'expert métier » (ce qui signifie que j'ai vulgarisé un contenu avec l'approbation d'un expert dans le domaine).



J'ai construit et défendu toute la formation. J'ai su mobiliser mon sens de la persuasion. J'ai développer de nouvelles compétences en digitales au cours de cette même formation.