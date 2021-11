Cyriel CLAVEAU

Compétences informatiques :

- Webanalytics : ComScore, Google Analytics, AT Internet, Weborama

- TMS : Commanders Act (certification TagCommander), Google Tag Manager

- CMP : TrustCommander

- Langages : HTML, CSS, JavaScript. Bases PHP / MySQL (phpMyAdmin)

- Gestion de projet : MS Project, Gantt, Mantis, Jira, Active Collab, HP Quality Center

- Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint, Publisher

- SEO : Google Webmaster Tools, Advanced Web Ranking, SEO PowerSuite

- CMS : maîtrise de WordPress, PrestaShop, Adobe Experience Manager (certification)

- CMS : bases sur Drupal, OpenText, Oracle WebCenter Sites

- Adobe : maîtrise de Dreamweaver, Photoshop, Illustrator. Bases sur Flash

- Google : AdWords, AdSense, SketchUp

- Veille et bonne connaissance du web



Langues :

- Anglais : Intermédiaire

- Italien : Avancé

- Islandais : Débutant

- Bonne maîtrise de la langue française



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Adsense

Adwords

Analytics

CMP

CSS

Dreamweaver

Flash

HTML

Internet

Microsoft Pack Office

Microsoft Project

MySQL

PHP

PhpMyAdmin

Prestashop

QuarkXPress

Weborama

Wordpress

Gestion de projet

Web analytics

Adobe Photoshop

Gantt

Adobe Experience Manager

JavaScript

Traffic management

ComScore

AT Internet

Drupal

TMS

TagCommander

TrustCommander

Création de site web

Applications mobiles

Web mobile

Search

SEM

SEO

Google Webmaster Tools