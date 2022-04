Cyril CARPENTIER

Graphiste/Exécutant Print et Web de la région Lyonnaise.

Fort d’une expérience de 19ans dans la chaine graphique (du débriefe au résultat final), créatif, motivé, dynamique, studieux, rigoureux, ordonnée, ponctuel, toujours à la recherche des dernières technicités, au suivi des dernières tendances.

Après toutes ces années de compétences et d’apprentissage (agence de communication, startup, imprimerie, responsabilité, commercial), j’ai décidé de me lancer en indépendant en créent CC Solution dans le but de vous apporter mes compétences techniques et mon savoir-faire à toutes vos demandes créatives.

Pour les professionnels du print, je vous apporte un servie multi-compétence sur votre site.

De plus, je vous accompagne tout au long de votre projet de communication print jusqu'au résultat final, en cherchant pour vous le meilleurs rapport qualité/prix à votre besoin et la possibilité de vous livrer vos documents.



www.ccsolution.fr



Mes compétences :

Graphiste freelance

Infographiste PAO

Manager

Logiciels PAO

Webdesigner

Communication

Identité visuelle

Infographiste

Graphiste

Flyers

Web

Imagerie

Freelance

Print

Commercial