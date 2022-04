Jean-Michel PATTY

TOTEM Communication est une agence de communication dédiée aux PME et PMI du bassin annécien.



La puissance ne consiste pas à frapper fort ou souvent, mais à frapper juste.

C'est dans cet état d'esprit que TOTEM Communication met en action la communication de ses clients.

TOTEM élabore des outils opérationnels valorisants et différenciants.

Pour présenter votre entreprise et ses savoir-faire.

Pour optimiser vos démarches auprès de vos clients et prospects.

Pour frapper juste.



TOTEM intervient dans 3 domaines principaux :

> Charte graphique : pour valoriser l'identité de votre entreprise

> Conception et réalisation de documents d'édition / Communication visuelle : pour faire avancer votre entreprise

> Conception et réalisation de sites internet : pour un accès efficient des PME au web



TOTEM Communication propose une approche globale des projets qu'elle réalise et se

mobilise pour répondre aux besoins de ses clients dans un esprit bienveillant de collaboration

et de proximité.



Pour en savoir +, consultezArray



Mes compétences :

Conception

Communication