Cyril CASTEL

J'occupe un poste d'ingénieur technico-commercial chez Waters depuis janvier 2013. J ai en charge le sud ouest de la France. Je m occupe de la gamme instrumentation en chromatographie liquide, spectrométrie de masse et chromatographie supercritique.



Auparavant, ingénieur service client pendant un an et demi, j'ai suivi de multiples formations à l'étranger (USA et UK) afin de maitriser les instruments de la gamme. Mon rôle était d'assurer la mise en place et le bon fonctionnement des instruments LC, MS, UV, autopurification, et des systèmes modulaires. Cela comprend donc l'installation du matériel et des logiciels, le passage des spécifications de l'instrument, la familiarisation du client et le suivi satisfaction de ce dernier. Je ne disposais pas d'un secteur attitré mais etais susceptible d'intervenir sur toute la France pour la réalisation de maintenances, de réparations ou d'installation. Je suis habilité pour intervenir sur les systèmes cliniques et suis également apte à réaliser la qualification et la validation des systèmes (IQ, OQ, PQ).



Diplômé d'un Master professionnel de chimie analytique et instrumentation, j'ai réalisé mon stage de fin d'étude chez Novartis à Bale (Suisse). Ma mission a été de mettre au point une technique d'analyse d'oligonucléotides radiomarqués. Pour cela il a été nécessaire de développer une méthode d'extraction au travers de diverses matrices (plasma, hépatocytes ou microsomes) par SPE. L'analyse des composés est ensuite faite par HPLC/UHPLC-UV-Radioactivité-MS. La détermination des métabolites formés au cours des incubations est déterminée grâce à la haute résolution de la spectrométrie de masse utilisée (Orbitrap).



Mes compétences :

Qualité

Maintenance

Ingéniérie

Gestion de projet

Environnement

Chimie

instrumentation

chromatographie

HPLC

spectrométrie de masse