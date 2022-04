Bonjour,



Après 27 ans, dans le conseil en management et en gestion de système d'information, j'ai décidé de me sédentariser et de me replonger à nouveau dans le monde du Retail.

Au sein de la DSI de NAP, j'ai en charge la maintenance et l'évolution du SI que nous proposons à nos 1 500 points de ventes: Maison de la presse et Mag presse.

Monde du Retail sans cesse en ébullition, où il faut garantir la stabilité et la pérennité des outils, des processus, ... tout en proposant de nouveaux services ... qui soient rapidement opérationnels.



A votre disposition, pour échanger sur mon métier ou partager avec vous sur vos projets.



Je vous souhaite une agréable journée.



A bientôt.



Cyril Catherineau

06.46.39.50.86

cyril.catherineau@gmail.com



Mes compétences :

Logistique

Gestion de projet

Grande distribution

Logement social

Système d'information

Management

Test fonctionnel

Industrie

MOA

Business process

DSIO