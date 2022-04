Isabelle MORET

Bonjour,



Interlocutrice permanente des équipes d’études, de maîtrise d'ouvrage et d'exploitation, j'occupe actuellement une fonction transverse au sein d'une équipe Front Office.



Intervenant en tant que conseil dans la mise en œuvre des méthodes et de la démarche Assurance Qualité, j’assure un accompagnement tout au long du cycle de vie des projets, de la conception au déploiement.



Mon expérience depuis 3 ans dans le domaine plus particulier du Supply Chain me permet également d'accompagner l'équipe FO lors de la prise en charge des demandes d'évolution, afin de garantir la cohésion fonctionnelle du produit.



Cette mission, associée aux précédentes, m’a permis d'enrichir mes compétences fonctionnelles dans le domaine de la logistique tout en renforçant mon adaptabilité et mon relationnel.



Mes compétences :

Assistance Maîtrise d'Ouvrage

Distribution

Grande distribution

Logistique

Maîtrise d'ouvrage

MOA

Retail