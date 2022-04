Isabelle MORET

Après vingt-quatre années d' expérience au sein d'un groupe privé dans le secteur des établissements hébergeants des personnes âgées dépendantes (EHPAD), je souhaite aujourd'hui proposer mon expertises dans les domaines suivants :

Le management et la gestion des ressources humaines,

La gestion budgétaire et le contrôle de gestion,

L'organisation la gestion administrative et juridique.



Mes compétences :

Démarche commerciale

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Gestion budgétaire

Amélioration continue

secteur des EHPAD

gestion d'équipe pluridisciplinaire

Sage Accounting Software

budgets

CVS