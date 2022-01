Alexis ROQUETTE

Au fil des ans et de mes missions, j'ai pu développer mes compétences en informatique et mon professionnalisme, avec comme points forts : l'autonomie, le travail en équipe, la résistance au stress, le relationnel client.



Pendant le confinement, j'ai lancé une entreprise de distribution de paniers de produits alimentaires, Paniers Roquette & Co, pour répondre aux besoins de mes clients de profiter de produits issus de la production locale de la région Aquitaine.



Suite à la cessation d'activité de Paniers Roquette & Co, je recherche un poste de développeur pour revenir en douceur vers mon domaine professionnel initial.



2022 est lannée d'un nouveau challenge !



Mes compétences :

Cobol

Mainframe

Db2

Natural

Logistique

Industrie

Banque

Assistant Maîtrise d'Ouvrage

Appui au déploiement d'un logiciel

Accompagnement individuel

VAG

Bénévole avec responsabilités dans une association