Avocat depuis 1996, associé de la SCP GSFR (SCP interbarreaux à PARIS et CHARTRES) depuis 2000.

J'interviens plus particulièrement en droit social et pénal.



Formateur pour le compte de l'E.F.E. depuis 2001, j'anime des modules et séminaires en droit social destinés principalement aux chefs d'entreprise et aux fonctions R.H.