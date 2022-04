Cyril CHAMALET

Ingénieur de formation, mes dix ans d'expérience opérationnelle m'ont permis de constater que la clé de réussite des projets en entreprise est d'allier la résolution des difficultés techniques ou organisationnelles avec la transformation des hommes, leurs compétences, leurs comportements, leurs relations en tenant compte de l'histoire et la culture de l'entreprise.

Certifié coach depuis 2010, j'ai décidé de me consacrer depuis à l'accompagnement de personnes en entreprises pour les aider à atteindre une meilleure performance, trouver leurs propres solutions ou traverser une période de transition.



La spécificité de mon accompagnement repose :

- Sur une analyse en continu de la demande des personnes accompagnées, dans une dynamique d'apprentissage expérientiel "Agir pour comprendre, comprendre pour agir"

- Sur une attention toute particulière à ma relation aux personnes accompagnées,terrain d'expérience bienveillant et catalyseur de la transformation souhaitée. « Aussi efficaces que puissent être certaines idées, elles n’ont de force vitale que si des liens intimes sont établis avec autrui» Irvin Yalom



Mes compétences :

Coaching

Accompagnement du changement

gestion de projet

conseil

accompagnement

management