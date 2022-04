Cyril CHAMBARD

Etudiant ERASMUS en licence 3 (business studies) à UWS (University of the West of Scotland)



Je suis actuellement en recherche d'un poste d'alternant pour ma poursuite d'étude en Master d'école de commerce, en tant qu'ingénieur d'affaire BtoB



Mes compétences en vente et négociation s'articulent en quatre points :



-J'ai réalisé mes études dans le cadre d'un DUT techniques de commercialisation, spécialisées dans le marketing et la vente BtoB/C.



-De plus j'ai participé au concours de négociation "Les négociales" à Aix-en-Provence en Février 2015 ou j'ai terminé 2ème/180 et ai participé aux grandes finales nationales (500 meilleurs français/+3000)



-J'ai aussi travaillé en tant que vendeur dans un magasin d'habillement de luxe. Avec à ma charge la gestion du magasin homme et la vente des produits de la collection.



-Pour terminer j'ai réalisé mon stage de fin de DUT en tant que commercial pour l'entreprise MCM (Relation presse) avec à ma charge : prospection téléphonique, présentation du produit et création de la stratégie de communication de l'agence.







Mes compétences :

Vente

Communication

PNL

Merchandising

Manutention