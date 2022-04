Cyril CHAMBON

Directeur de projet/ d'architecture ayant une très bonne connaissance du SI, j'ai développé au fil des années les compétences suivantes:



- Connaissance générale de l'architecture et de l'infrastructure dont une spécificité sur le datamanagement, et ce via des missions de consulting et de responsable technique de projet.

- Gestion et direction de projet dont certains stratégiques, contexte à l'international

- Management en tant que responsable d'unité d'une vingtaine de consultants.

- Gestion de la relation client par le biais de missions d'AMOA et d'actions d'avant vente.

- Gestion financiére et opérationnelle de part mon rôle de responsable des opérations en charge (entre autre) du "Profit & Loss" de ma division.



Je suis certifié "ITIL V3 Foundation" .









Mes compétences :

AMOA

Architecture

Avant vente

Budget

Conseil

datacenter

Datamanagement

Direction de projet

EMC

Gestion des opérations

Gestion Financière

Gestion projets

Infrastructure

ITIL

Management

Recrutement

Vente

VMware

DIRECTOR

Design

Français Langue Etrangère