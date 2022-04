Cyril CHAMIRIAN

Bonjour,

Je suis actuellement en poste pour un groupe de communication en tant que DIRECTEUR DE PROJET. Je gère une équipe de 5 développeurs/chef de projet/architecte PHP/ORACLE confirmés et assure la gestion des flux en transverse dans le groupe.



Mon métier consiste aussi bien à centraliser et diffuser plusieurs millions d'informations, dans le stockage et la consolidations de celles-ci, que dans l'envoie de plusieurs millions d'Emails mensuel.



Spécialiste de la gestion de projet dans un environnement international, je suis le garant du coeur de métier de mon entreprise.



Titulaire d'une D.E.S.S génie logiciel acquis en 2000, j'ai depuis eu la chance de travailler pour beaucoup de grands groupes à travers mes différentes missions, avec réussite et je pense satisfaction client.



Spécialiste des technologies web et des sites à fort trafic, j'ai longtemps travaillé sur la gestion d'identité.



@+



Mes compétences :

Javascript

MOE

SQL

PHP

Web

Java

HTML

SEO

Gestion de projet

Oracle

CSS

MySQL