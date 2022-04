Cyril CHAMPENOIS

Ingénieur Aéronautique, motivé et curieux, diplômé de l'université de Kingston à Londres. Passionné d'aviation et compétent dans le domaine du "System Engineering", de la simulation et des matériaux, ayant une bonne expérience de l'industrie aéronautique (Dassault Systèmes, Marine Nationale).



Mes compétences :

Aérodynamique

Aéronautique

Aerospace

Ansys

Aviation

Catia

Défense

matériaux

Simulation

Simulia