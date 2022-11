Sophie EPINEAU (LELIÈGE)

Issue d'une formation ingénieur spécialisée dans les polymères et composites, je suis intéressée par le domaine de leur caractérisation et leur revalorisation.

Durant cette formation, j'ai acquis les compétences suivantes :



* Étude des phénomènes thermiques qui ont lieu lors de la mise en œuvre des polymères et composites

* Simulation de leur mise en œuvre (Moldflow, PamRTM)

* Étude de leurs propriétés mécaniques (lois de comportement)

* Dimensionnement des stratifiés (calcul des efforts et rupture des plis)

* Niveau de TOEIC : 800/990.



Par ailleurs de nombreux Travaux Pratiques m'ont conduits à réaliser les essais mécaniques effectués sur des pièces plastiques et composites (traction, compression, flexion etc.)



Mes compétences :

Composites

Décoration

Matières plastiques

Plastiques

Plasturgie

Recyclage

Gestion de projet