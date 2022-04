Cyril CHAPRON

Responsable pédagogie / développement des activités aquatiques / Formateur / formateur de formateur



10 ans d'expérience







Compétences/missions:





* De la conception à la mise en œuvre de formations:



- management des organisations sportives

- communication et gestion de conflits en entreprise,

- pour les éducateurs portant le titre de maître nageur (MNS, BEESAN, AGOAPS, BPJEPSAAN):

techniques et enseignement des Aquasports, méthode et utilisation des équipements, relation musique/mouvement, et cours spécifiques (aquabiking, aquarunning..) ; activités dédiées à l'enfance et la petite enfance (bébés nageurs, natation scolaire, savoir nager).







* Conseil/accompagnement des directeurs de centres aquatiques:



- Audit et stratégie de développement

- Gestion des prestations et des investissements





* Gestion d'un centre sportif et établissement de bain d'accès payant:



- gestion administrative (et développement du CA)

- règles d'hygiène et de sécurité

- management d'équipe

- stratégies d'animations, d'activités, d'évènementiels

- communication (interne/externe, ...)





Intervenant à la Faculté des Sciences du Sport de Lille (licence AGOAPS et master "management du sport")



Formateur des BPJEPS AAN.





Liens vidéo:



http://www.youtube.com/watch?v=sfa2AE95Hy8

et

http://www.youtube.com/watch?v=lGUNTZ9JIbs



Mes compétences :

Manager

Pédagogie

Fitness

Management

Coaching

Sport

Formation