Cyril CHARLES-LAVAUZELLE

Après avoir travaillé en cabinets d’audit, j’ai choisi de travailler en entreprise et développé des compétences très complètes de DAF & DRH dans des PME appartenant à de grands groupes dans le secteur de la grande distribution (Icelandic), de l’industrie mécanique (Dover corp) et de l’industrie radiopharmaceutique (IBA Molecular), l'industrie chimique (Isobox Technologies)

En 2014, j’ai rejoint le groupe PRP TECHNOLOGIES en tant que DAF & DRH et le 1er janvier 2015 j'en suis devenu Directeur Général Adjoint.



Après avoir réussi à céder le groupe PRP, immédiatement disponible, je suis prêt à relever de nouveaux challenges et à faire profiter de mon expérience et de ma pugnacité à de nouveaux groupes.





Spécialisations :

•DAF, DRH, DG, DGA

•Techniques : Comptabilité, Finance, RH, consolidation, contrôle de gestion, ERP, US GAAP, IFRS, French GAAP

•Managériales : Management avec succès de 2 entreprises en parallèle, Management d’une équipe européenne de DAF & contrôleurs, Management de 6 sites de production

•Sociale : DRH, négociation syndicale, réalisation de plans sociaux et restructurations

•Intégration de sociétés dans un reporting groupe complexe

•Création et optimisation de sociétés en vue d'un développement international

•Connaissance en production et en gestion commerciale



