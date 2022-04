Cyril CHASSAING

Depuis 2008 : associé-gérant et cofondateur d'Enderby, cabinet indépendant de conseil en stratégies de communication et relations publiques dédié aux métiers de conseil et services professionnels pour les entreprises et leurs dirigeants en France et à l'international (secteurs audit, conseil, finance et juridique).



Enderby est membre fondateur d'EuroPR, réseau indépendant européen des professionnels du marketing et de la communication pour les métiers de conseil.



• Stratégie de marque / Brand strategy

• Marketing et communication / Marketing communications

• Communication corporate et financière / Corporate & financial communication

• Relations publics et media / Media & public relations

• Communication digitale / Digital communication

• Communication d'influence / Lobbying

• Situations complexes et communication de crise / Complex situations & crisis communication



> Parcours professionnel : depuis 2004, expérience en business development, marketing, communication et relations publics pour les métiers de conseil, de la finance et du droit, en tant que fonction support en interne et prestataire de conseil (Enderby fondé en 2008, expériences précédentes chez Day One, Linklaters, Hopscotch/HDL Communication).



> Enderby devenu depuis 2008 l’un des meilleurs spécialistes en France en matière de communication corporate & financière et communication pour les professions libérales et cabinets d’avocats d'affaires.



> Formation : DESS/Master II Marketing et Communication des Entreprises (Université Paris II Panthéon Assas), Ecole de commerce.



> Mémoire : « Le marketing et la communication dans les cabinets d’avocats d’affaires », Université Paris II Panthéon Assas, 2006.



> Articles et interviews : publiés dans L’Entreprise, Lexpansion.com, La Lettre des Juristes d’Affaires, Dalloz, Le Monde du Droit, La Semaine Juridique, Le Village de la Justice, Letudiant.fr, Chroniques régulières en marketing et communication dans le magazine Gérer (Editions Lamy) depuis 2009.



> Conférences et formations : Interventions à l’Université Paris II Panthéon-Assas (Master II Marketing et Communication des entreprises et Master II Sociologie du droit et communication juridique, depuis 2012). Co-animation d’une formation « Comment mettre en place une stratégie média dans un cabinet de services professionnels », auprès d’associés et responsables de la communication (2005).



> Spécialités :

Stratégie de marque, marketing et communication, communication corporate et financière, relations media et relations publics, communication digitale, communication d’influence et lobbying, situations spéciales et gestions de crise.

Media économiques, financiers, généralistes, internationaux, spécialisés, TV/radios.

Sujets en gouvernance d’entreprise, fusions acquisitions, private equity, finance d’entreprise, entreprises en difficultés, création d’entreprise, tendances sectorielles…





