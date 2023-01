Forte d'une formation de journaliste et de 2 ans d'expérience dans une societé de veille pluri-média.



Passionnée de faits de société, et de tourisme, je suis une jeune femme dynamique, perfectionniste et réactive qui porte un grand intérêt à la culture orientale.



Après plusieurs expériences en rédaction et de nombreuses réalisations pour la presse écrite,je souhaite mettre à profit mes excellentes qualités rédactionnelles, mon aisance relationnelle et mon goût du challenge.